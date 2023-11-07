ضبط لحوم وأسماك فاسدة في حملة مكبرة بالبحيرة

نفذت مديرية الطب البيطري بالبحيرة بقيادة الدكتور أشرف محى الدين من خلال إدارة المجازر والتفتيش حملات على الأسواق والمجازر.

تحرير 21 محضرا تموينيا

أسفرت الحملات التموينية عن تحرير 21 محضرا متنوعا وضبط كمية من اللحوم والدواجن والأسماك واللحوم المصنعة والشحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تحرير 4 محاضر تموينية لعدد من المحال التجارية

وشهدت أمس مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة حملة تموينية مكبرة أسفرت عن تحرير 4 محاضر تموينية لعدد من المحال التجارية لعرض منتجات منتهية الصلاحية، كما تم تنفيذ 5 محاضر تموينية لعدة مخابز في مركز بدر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

حملات تموينية في البحيرة

يأتي في إطار توجيهات الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة باستمرار وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية وثلاجات حفظ اللحوم والأسماك وتوفير غذاء صحي آمن، والضرب بيد من حديد على أي مخالف يتلاعب بأقوات المواطنين