ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في مركز السنبلاوين بالدقهلية

شنت رئاسة مركز ومدينة السنبلاوين، حملة تموينية مكبرة على عدد من المنشآت الغذائية لبيع السلع الغذائية، وتضمنت الحملة المرور على المطاعم والمنافذ والمجمعات الاستهلاكية في نطاق مركز المدينة، لضبط الأسعار ومراقبتها وللقضاء على التلاعب والغش، والتأكد من صلاحية المواد الغذائية وتوفيرها بأسعار مناسبة ومعلنة أمام المواطنين.

حملة على المنشآت الغذائية في السنبلاوين

وقال أحمد عبد العظيم، رئيس مجلس مدينة السنبلاوين، في بيان الحملات التموينية نقوم بها باستمرار وبصفة دورية ونستهدف كافة السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية بالتنسيق مع محافظة الدقهلية، وبتشكيل لجان خماسية مكونة من مديرية التموين ومباحث التموين ومديريتي الطب البيطري والصحة، ومسؤولي البيئة والإشغالات، وأسفرت عن تحرير 7 محاضر متنوعة، وضبط 80 كيلوجرام لحوم ومواد غذائية متغيرة الخواص غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدالمخالفين، كما شاركت في الحملة قوة من شرطة البيئة والمسطحات.

تكثيف الحملات على أسواق الدقهلية

وأكد رئيس مجلس مدينة السنبلاوين، بتكثيف الحملات لتطهير الأسواق من السلع الفاسدة ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، ومتابعة مستمرة على الأسواق والمحال التجارية لرصد المخالفات، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة حيال المخالفين وتحويلهم إلى النيابة العامة، حرصا وحفاظا على سلامة وصحة المواطنين.