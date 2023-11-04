ضبط لحوم وسلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في ميت غمر بالدقهلية

شنت رئاسة مركز ومدينة ميت غمر، حملة تموينية مكبرة على عدد من المنشآت الغذائية لبيع السلع الغذائية، كما استهدفت المجازر والمطاعم والمنافذ لضبط الأسعار ومراقبتها، وللقضاء على التلاعب والغش، والتأكد من صلاحية المواد الغذائية وتوفيرها بأسعار مناسبة ومعلنة.

نتائج الحملة التموينية على المنشآت الغذائية

وقال اللواء دكتور محمود ضياء الدين، رئيس مجلس مدينة ميت غمر، في بيان، إنه تم شن حملة مكبرة على عدد من المنشآت الغذائية والمطاعم والمنافذ وثلاجات حفظ اللحوم وكذلك المجازر بالتنسيق مع محافظة الدقهلية، وبتشكيل لجان خماسية مكونة من مديرية التموين ومباحث التموين ومديريتي الطب البيطري والصحة، ومسؤولي البيئة والإشغالات، ما أسفر عن ضبط 32 كيلوجراما من اللحوم ومواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي متغيرة الخواص، وتحرير 7 محاضر متنوعة تشمل تموين عدم إعلان عن الأسعار وبيئة ونقص في الاشتراطات الصحية.

تكثيف الحملات على المنشآت الغذائية

وأكد رئيس مجلس مدينة ميت غمر، تكثيف الحملات على المنشآت الغذائية وجميع السلاسل التجارية الكبرى التي تقدم السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين والمجازر، حتى تصل المواد الغذائية بكل أشكالها إلى المواطن خالية من الأمراض حرصا وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين.