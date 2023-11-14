زراعة 57 شجرة على طريق «القاهرة- أسوان» الزراعي في مركز مطاي بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، جهودها في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة، لمواجهة التغيرات المناخية، بما يسهم في توفير مساحة خضراء للحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين.

زراعة 57 شجرة مثمرة و زينة

وأوضح هشام فايز رئيس مركز مطاي، أنه يُجرى استكمال أعمال تنسيق وزراعة وري الأشجار ونظافة الحشائش ورفعها بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة والقرى، حيث تم زراعة 57 شجرة مثمرة وزينة على طريق «مصر- أسوان» الزراعي.

وأكد «فايز»، أن حملات المتابعة الميدانية مستمرة لتحقيق المستهدف من أعمال خطة المحافظة في تنفيذ أعمال النظافة والتجميل ومتابعة كافة القطاعات على مستوى الخدمات، حرصاً على تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين.

ضبط 70 محضر إشغال طريق في بنى مزار

في سياق آخر، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار حملات تفتيشية بشوارع المدينة، حيث أسفرت عن تحرير70 محضر إشغال طريق في قرية «صندفا»، إضافة إلى قيام حي شرق بالتنسيق مع إدارة الاشغالات والإزالات برفع الإشغالات والباعة الجائلين أعلى كوبري هيلتون لتيسير حركة السير.