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«نظافة القاهرة» تواصل حملات التجميل ورفع كفاءة الإنارة العامة في جميع الطرق

كتب:

وائل فايز
09:09 ص | السبت 21 أكتوبر 2023
تجميل منطقة كورنيش النيل

تجميل منطقة كورنيش النيل

أعلن اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، استمرار أعمال رفع مستوى النظافة والتجميل والإنارة بكل أنواعها بالمنطقة الغربيى بالقاهرة، بدءا من منطقه ماسبيرو بطول كورنيش النيل مرورا بنفق حسين كامل سليم، ومنطقة جاردن سيتي حتى القصر العيني.

وأشار رئيس هيئة النظافة إلى أنه جرى الدفع بفرق العمل بالإنقاذ المركزي بمعدات وسيارات الكنس الآلي، وسيارات المياه وكمبروسر الهواء، فضلا عن تهذيب الأشجار والنخيل بمعرفة المركزية للتجميل بعد الدفع بفرق العمل بطول الكورنيش لتنسيق الشكل العام لكل الأشجار والنخيل، ومتابعة أعمال الورش الإنتاجية أعلى كوبري قصر النيل لصيانة أعمدة الإنارة الدكورية بطول الكوبري.

تطوير شامل في القاهرة

وشدد على استمرار العمل والمجهود المبذول من الهيئة  للتجميل والإنارة والتعاون مع شركة ارتقاء في النظافة لإظهار العاصمة بالمظهر الحضاري والجمالي، لمواكبة ما جرى من تطوير شامل بالقاهرة ليشعر المواطن بالتحسن الملحوظ والفعال في كافه الخدمات المقدمة من  هيئة النظافة.

شارك في جولة رئيس هيئة النظافة، العميد عبد الهادي شعبان مدير عام الهيئة، والمهندس ممدوح اليماني مستشار رئيس الهيئة للنظافة، والمهندس هشام عبد الرازق، رئيس المركزية للتجميل، والمهندس اسعد محمد، مدير عام الورش الإنتاجية و مديري الافرع من النظافه والتجميل والإنارة كلا في قطاعه ومنطقته.

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.