«اتحاد الكتاب» يعلن أسماء الفائزين بجائز طه حسين الدولية للفكر غدا

يعلن الشاعر علاء عبد الهادي الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب ورئيس مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، أسماء الفائزين بجائزة طه حسين الدولية للفكر غدا.

وقال عبد الهادي في بيان صحفي، إنّ هذه الجائزة اقترحها أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع مشروع مصر القومي للثقافة «مستقبل الثقافة في مصر رؤى وبدائل»، والذى يتضمن ما يزيد عن 150 ‪ شخصية عامة من المفكرين والكتاب والنقاد والشعراء ووزراء سابقين,

وأضاف أنه تم الإعلان عن الجائزة في فبراير الماضي خلال افتتاح أعمال الاجتماع العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب الذي عقد في القاهرة، وانطلق من القاعة الكبرى بمركز مؤتمرات الأزهر الشريف، بحضور الدكتور محمد الضوينى وكيلا عن الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر الدكتور أحمد الطيب.

وتابع أن هذا الاجتماع شهد توزيع جوائز أحمد شوقى وفؤاد حداد الدولية بحضور عددا من الوزراء والسفراء العرب والأجانب والرموز الوطنية والثقافية والإعلامية وأعضاء مجلس إدارة كتاب مصر.

أعضاء لجنة تحكيم جائزة طه حسين الدولية للفكر

وأوضح الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب ورئيس مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، أن مجلس أمناء الجائزة تشكل برئاسة نقيب كتاب مصر- الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب، وعضوية المفكر السياسي الدكتور علي الدين هلال، والدكتورة عواطف عبد الرحمن، والدكتور يوسف نوفل مقرر لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة، والكاتب الصحفي أحمد النجار رئيس مجلس إدارة مؤسسة الاهرام الأسبق، والمستشار عمرو جمعة نائب رئيس مجلس الدولة، والإذاعي السيد حسن أمين الشؤون المالية والإدارية باتحاد كتاب مصر.

وسيقام مؤتمر صحفيا غدا الأربعاء 15 نوفمبر يوم مولد طه حسين في تمام الثالثة عصرا بمقر النقابة العامة لكتاب مصر.

وأكدت مصادر من مجلس أمناء جائزة المفكر الكبير طه حسين، أن شخصية فكرية واكاديمية مرموقة فازت بالجائزة في دورتها الأولى، وأن شخصية عربية مرموقة وأخرى غربية فازت بالجائزة مناصفة في هذه الدورة.

شروط جائزة طه حسين

وكان الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب ورئيس مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب الشاعر والمفكر الكبير الدكتور علاء عبد الهادي أعلن عن شروط التقدم لجائزة طه حسين الدولية للفكر وهي:

- أن تكون الجهات الأكاديمية، اتحادات الكتاب العربية، ونوادي القلم، والمؤسسات الثقافية الكبرى هي الجهات المرشحة.

- لا يحق للكاتب أن يترشح الي الجائزة بنفسه.

- إرسال الجهة المرشحة السيرة الذاتية للمرشح مع نسختين من إنتاجه أو من أهم أعماله وتقريرا وافيا عن أهم المبررات التي تسوغ الترشح.

- أن يكون المرشح على قيد الحياة عند الترشح، وأن يكون الترشح عن مجمل المنجز الفكري، وللجهة المرشحة الحق في التنويه بعمل فكري بذاته عن أعمال المرشح.

- ألا يكون المرشح قد حاز جائزة كبري مماثلة في آخر خمس سنوات من تاريخ إعلان الجائزة.