ورطة الهلال السعودي مع نيمار تتجه إلى فسخ العقد.. ماذا يحدث للبرازيلي؟

أن تكون لاعبًا مهاريًا ليس كافيًا لملامسة المجد، يبدو أن ذلك ما حدث للبرازيلي نيمار دا سيلفا، الذي أتيحت له الفرصة كافة لصناعة تاريخ كروي خارق، لكن الحظ لم يرافقه طوال مسيرته المزدحمة بالأزمات.

لماذا قرر الهلال فسخ التعاقد مع نيمار؟

نيمار الذي انتقل إلى الهلال السعودي وبات أحد أعلى اللاعبين أجرًا في تاريخ البطولة المحلية، بمقابل مادي يبلغ 100 مليون يورو في الموسم، لم يحالفه الحظ منذ أن وطأت قدميه قلعة «الزعيم»، إذ رافقته الأزمات تارة والإصابات تارات أخرى، رغم أنه وصل إلى الدوري السعودي قبل أقل من 4 أشهر.

يبدو أن الإصابة لم تعرف إلا طريق نيمار دا سيلفا، الذي لم يظهر سوى في 5 مباريات فقط منذ انتقاله إلى الهلال السعودي، بسبب الإصابات المتلاحقة، والتي انتهت بقطع في الرباط الصليبي للركبة، سيغيبه عن بقية الموسم بالكامل.

المفاجأة أن تلك المرة لن تمر مرور الكرام، بتأكيد عدد من التقارير نية الهلال السعودي في التعاقد مع لاعب أجنبي جديد بدلا من نيمار في الميركاتو المقبل، في حيلة من النادي السعودي الذي يخشى طول مدة غياب مهاجمه الأجنبي.

الصحفي السعودي عبدالرحمن أباعود، كشف تفاصيل مثيرة عن مصير نيمار المهدد مع الهلال، بالتأكيد على أن «الزعيم» سيُسقط نيمار من قائمته في يناير المقبل، من أجل التعاقد مع لاعب جديد بديلًا له.

إسقاط اسم نيمار من قائمة الهلال لن يكون فسخا للتعاقد بشكل رسمي، لكنه سيكون إجراء صوريا، على أن يظل البرازيلي موجودًا على عهدة النادي السعودي، لكنه لن يكون قادرا على المشاركة حتى فتح باب الانتقالات مجددًا في يوليو المقبل، ما يعد فسخا مؤقتا.

ينتظر أن يعلن الهلال السعودي رسميا عن قرار فسخ عقد نيمار في الأيام المقبلة، من أجل التحرك بشكل قانوني للتعاقد مع مهاجم أجنبي جديد.