تنفيذ أعمال البلاطات الخرسانية بمشروع امتداد المشاية الجديد في الدقهلية

أعلنت محافظة الدقهلية اليوم الانتهاء من أعمال البلاطات الخرسانية والبلدورات في القطاع الأول بطول 550 مترا، والانتهاء من صب السمل أسفل سور الكورنيش، وجاري الانتهاء من صب سور الكورنيش بطول القطاع في مشروع امتداد المشاية الجديد على النيل بالدقهلية.

مشروع امتداد المشاية علي النيل بالدقهلية

وأشارت محافظة الدقهلية في بيان لها أنه جرى الانتهاء من بعض الأعمال النهائية بالمشروع تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ببناء الإنسان المصري من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي تخدم المواطنين.

مشروع امتداد المشاية الجديد

وأوضحت أنه يجري تنفيذ الأعمال النهائية في القطاع الأول من مشروع امتداد المشاية الجديد على النيل، ويضم طريق سيارات وممشى سياحي ترفيهي لأبناء الدقهلية، بإجمالي طول 1,250 متر، ويتم تنفيذه على عدة مرحلتين، المرحلة الأولى تضم قطاعا بطول 550 مترا، والمرحلة الثانية تضم قطاعا بطول 700 متر بعرض يصل إلى 14 مترا، يضم طريق سيارات بعرض 6 أمتار، وممشي سياحي على النيل ورصيف بجوار الأبراج السكنية.

وأكدت المحافظة سرعة الانتهاء من أعمال تركيب بلاط الانترلوك للممشى السياحي، ودخوله الخدمة لخلق متنفس ترفيهي للمواطنين لحين الانتهاء من استكمال باقي المشروع، ويجري سرعة تجهيز وتأسيس مداخل ومخارج الممشى لربطه بشارع سعد زغلول.