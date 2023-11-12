يرغب الكثير في معرفة نتيجة قرعة الحج محافظة الدقهلية بالرقم القومي بعد إجرائها في محافظة الدقهلية من قبل وزارة الداخلية داخل مديرية أمن الدقهلية اليوم الأحد، بحضور اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية.

إجراء قرعة الحج في محافظة الدقهلية

وجرى اليوم عمل القرعة بحضور المشاركين والمتقدمين في القرعة من خلال موقع وزارة الداخلية أو من خلال الأماكن المحددة من قبل الوزارة لتقديم أوراق القرعة لحج 24.

نتيجة قرعة الحج محافظة الدقهلية بالرقم القومي

وحددت وزارة الداخلية للمتقدمين في قرعة الحج بمحافظة الدقهلية رابط يمكن من خلاله معرفة نتيجة القرعة عن طريق الدخول عليه وعمل عدة خطوات بالرقم القومي كالآتي:

- الدخول إلى بوابة الحج المصرية الموحدة من هنا

- اختيار اسم المحافظة.

- إدخال الرقم القومي.

- إدخال كود التحقق الظاهر على الموقع.

- ظهور النتيجة فائز أو غير فائز.

ويجرى الحصول على النتيجة من أجل استكمال باقي الإجراءات اللازمة في حالة القبول في القرعة من أجل أداء الحج، ودفع الرسوم المحددة الخاصة بالحج، في فترة معينة وإلا يعد الأمر تخليا عن الحج ويجرى اختيار آخرين من خلال الأسماء الفائزة بالقرعة الاحتياطية.