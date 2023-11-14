دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين في مؤتمر «صحة الأجنة»

طالب الدكتور حازم خميس، مدير عام مستشفي وادي النيل، الحضور في مؤتمر «صحة الأجنة» المنعقد الآن في المستشفى، بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح الشهداء من الأشقاء الفلسطينيين في غزة، ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.

وخلال كلمتها في المؤتمر، وجّهت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لاهتمامه بالمرأة من خلال المبادرات الصحية المختلفة، والتي تشمل العديد من الفئات العمرية المختلفة وعلى رأسها المرأة، كمبادرة الكشف عن سرطان الثدي ومبادرة العناية بصحة الأم والجنين.

كما وجّهت رئيس المجلس القومي للمرأة، الشكر إلى مستشفى وادي النيل بعد إطلاق مبادرة صحة الأجنة واهتمامها بصحة المرأة، مؤكدة أنّ «صحة المرأة هي صحة مصر»، متابعة: «نستهدف الفتيات والسيدات في مبادرة صحة المرأة للوصول إلى المستهدف منهم لرفع الوعي الصحي في المجتمع تجاه الأمراض التي قد تنتقل من السيدة الحامل إلى الجنين».

وأضافت مرسي، أنّه سيتم تشكيل لجنة لإدراج مبادرة صحة الأجنة التي أطلقها مستشفى وادى النيل بالتعاون مع وزارة الصحة لتنفيذها تحت مظلة المبادرة الرئاسية لصحة المرأة والجنين.