مساعد رئيس «المؤتمر»: إطلاق حملة «إيد في إيد» لمعرفة مطالب الناس

قالت الدكتورة داليا الأتربي، مساعد رئيس حزب المؤتمر، إنه بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات يوم الخميس الماضي، القائمة النهائية للمرشحين ورموزهم الانتخابية، لتبدأ مرحلة الدعاية الانتخابية للمرشحين، تم إطلاق حملة «إيد في إيد»، والهدف منها النزول إلى كافة الفئات في الأرياف والمدن.

«الأتربي»: يتم إجراء جلسات نقاشية للحديث عن مشاكل الأرياف

وأضافت خلال مداخلتها ببرنامج «السفيرة عزيزة»، على قناة dmc، مع الإعلاميتين سالي شاهين ورضوى حسن، أنه يتم إجراء جلسات نقاشية وحوارية مع المواطنين تدور حول مشاكل الأرياف، والتطورات التي حدثت في حياة كريمة، وأوجه المميزات والعيوب، والتعريف بماذا نريد من الرئيس في الفترة القادمة؟.

«الأتربي»: هدف المبادرة زيادة وعي المواطن

وتابعت مساعد رئيس حزب المؤتمر، أن هدف المبادرة زيادة وعي المواطن، والبحث عن المكتسبات للمواطن، من خلال ترشيحه لأحد الناخبين.