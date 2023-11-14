«كيف تبدأ مشروعك الصغير؟».. دورة تدريبية في «تجارة كفر الشيخ»

نظمت وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة كفر الشيخ، بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، دورة تدريبية بعنوان «كيفية إعداد خطة استراتيجية للمشروعات الصغيرة»، لطلاب كلية التجارة.

الدورة تأتي ضمن مبادرة «بالتضامن نبني الوطن رسالة - ريادة الأعمال والصناعات الحرفية»، وذلك برعاية الدكتورة نيڤين القباچ، وزير التضامن الاجتماعي، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ.

وضع الطلاب على أول طريق التمكين الاقتصادي

ويستهدف التدريب وضع الطلاب علي أول طريق التمكين الاقتصادي من خلال تدريبهم علي إعداد خطة استراتيجية للمشروعات الصغيرة، تحت إشراف الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، والدكتورة أماني محمد شاكر، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي مجاهد، عميد كلية التجارة.

شرح أهمية الخطة الاستراتيجية للمشروعات

وقام بتنفيذ التدريب الدكتور سامح عبد المقصود، أستاذ إدارة الأعمال بكلية التجارة بجامعة كفر الشيخ، حيث بدأ التدريب بشرح كيفية إعداد دراسة جدوى، ثم شرح أهمية الخطة الاستراتيجية للمشروعات والمراحل الأساسية للخطة الاستراتيجية.

وجرى فتح باب المناقشة مع الطلاب للرد على كافة الاستفسارات المقدمة منهم بخصوص محتوى التدريب.