«الطاقة الفلسطينية»: الاحتلال الإسرائيلي قطع جميع مصادر الكهرباء عن قطاع غزة

قال المهندس ظافر ملحم رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية، إنّ الاحتلال الإسرائيلي قطع جميع مصادر التيار الكهربائي عن قطاع غزة، ومنع الوقود الذي يشغل محطة إنتاج الكهرباء الوحيدة في غزة.

وأضاف «ملحم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: «كل ذلك أدى إلى خسارة 100% من مصادر الطاقة المستدامة، فاضطررنا إلى العمل على تشغيل المولدات الاحتياطية الموجودة في المستشفيات والمناطق الحساسة ومراكز الإيواء التابعة لأونروا، حيث تم الاعتماد عليها لفترة طويلة ما أدى إلى نفاد كمية كبيرة من المخزون».

وتابع رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية: «هناك مستشفيات كثيرة خرجت عن الخدمة نتيجة عدم توفر الوقود لكثير من المولدات، وفي أونروا توجد أزمة وقود، وبالتالي فقد تمت المطالبة بتوفير الوقود لإنقاذ الجرحى والمصابين الموجودين في المستشفيات».

وأكد: «في الآونة الأخيرة، لاحظنا أن إسرائيل تستهدف المستشفيات أيضا حتى المرافق الحساسة للمستشفيات، وكان هناك عرض بإدخال 2000 لتر وقود من قبل الجانب الإسرائيلي ثم خفضوه إلى 300 لتر وهو ما يلزم لتشغيل مولد واحد لمدة ساعتين أو 3 ساعات».