خريطة قطع الكهرباء في المحافظات لأعمال الصيانة.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت عدة شركات كهرباء ووحدات محلية، اليوم الثلاثاء، قطع الكهرباء عن عدة قرى ومدن تابعة لها للصيانة الدورية لمحطات الكهرباء والمولدات لتقديم خدمة أفضل للعملاء وذلك خلال الفترة الصباحية.

وأهابت شركات الكهرباء بالأماكن المتأثرة بقطع الكهرباء اليوم لتوفير مغذي بديل فترة الانقطاع خاصة بالمستشفيات والمخابز والمحال الخدمية.

خريطة قطع الكهرباء اليوم

وتنشر «الوطن» خريطة قطع الكهرباء اليوم الثلاثاء بالمحافظات كالتالي:

أعلنت هندسة كهرباء طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء قطع التيار الكهربائي عن مناطق بمدينة طور سيناء جراء صيانة روتينية على موزع الطور الجديد ابتداء من الساعة 7 صباحا وحتي الساعة 11 صباحا وذلك في حي الزهراء والمنطقة الصناعية وخط هوائي آبار شرم الشيخ و 88 وحدة وحي النادي وحي السلام وحي الأوقاف وأرض جمعية المطار والمرور والمجزر الآلي واللواء 313 وقسم الشرطة ومجمع الأفران والمخابرات ومجلس المدينة ومطار الطور ومنطقة الجبيل بالكامل وكمين الساحل والمستشفى العسكري ومديرية الأمن والأمن الوطني.

أماكن قطع الكهرباء اليوم

فيما أعلن قطاع الكهرباء بمحافظة كفر الشيخ، فصل التيار الكهربي من الساعة 9 صباحا حتي الساعة 12 ظهرا؛ لإجراء بعض أعمال الصيانة الأسبوعية لشبكات الجهد المنخفض لهندسة كهرباء بيلا وذلك في قرية الجرايدة وتوابعها والمزارعة و العطاونة و أبو سالم.

مواعيد قطع الكهرباء

كما تشهد مختلف محافظات مصر عدا محافظتي شمال سيناء والبحر الأحمر قطع الكهرباء اليوم الثلاثاء لمدة ساعة بالتبادل بين المناطق لتخفيف الأحمال.