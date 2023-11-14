التحالف الوطني للعمل الأهلي.. جهود كبيرة وجسر يومي ممتد لإغاثة الأشقاء في غزة

يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي جهوده اليومية في إيصال المساعدات الإغاثية عبر الجسر الممتد، لأهالينا في قطاع غزة الذين يتعرضوا للقصف المتواصل من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

جسر ممتد يوميًا لقطاع غزة

جسر ممتد يوميا للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وهو ما أكد عليه عمرو مجدي مدير العمليات الميدانية في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن قافلة الشاحنة الثانية التي تحمل مساعدات لأهالي غزة هي جسر ممتد ويستقبلون يوميا عشرات الشاحنات التي تحمل مساعدات متنوعة، موضحا أن مصابي غزة دائما ما يتحدثوا عن أن أهم الأمور بالنسبة لهم شعورهم بأنهم في بلادهم، قائلا: «المصابون منذ وصولهم يتلقوا زيارة من أكثر من جهة ورعاية كاملة لحين انتهاء الأزمة».

وأضاف: «مصابو غزة يشعرون أن مصر البلد الوحيد اللي شايله همهم وهم القضية الفلسطينية، والجسر الإغاثي منطلق من 4 نوفمبر وإجمالي ما وصل منذ بداية الأزمة وصول ما يقرب من 400 شاحنة من الشاحنات المحملة بالمساعدات من مؤسسات المجتمع المدني المصري»، لافتا إلى أن ما نفذ من مصر وغيرها من الدول أكثر من 800 شاحنة.

تكاتف الجهود من أجل الأشقاء في فلسطين

فيما عبر الدكتور أحمد الخربوطلي عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في تصريحات له، عن الجهود الكبيرة التي يقوم بها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي منذ 7 أكتوبر، قائلًا: « تجمعت الجهود منذ مطلع أكتوبر الماضي، والجميع أيقن أن هناك حاجة شديدة للوقوف بجانب أهالينا في غزة، وتم جمع التبرعات وتحضير ما يمكن تحضيره من مستلزمات وخيم وطعام وكل ما يحتاجه الشعب الفلسطيني».

وأوضح، أنّ التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي جمع أكبر كمية من الدم، حيث أنه يعد من الأشياء التي لابد أن تستهلك للمصابين، مؤكدا أن «الدولة المصرية قدمت مجهودا كبيرا وخير مصر دائما بيوصل لأهالينا في قطاع غزة لأننا شعب واحد، والمتطوعين بدأوا من القاهرة والمدن الكبرى في تعبئة الأدوية الطبية ووضعها في الشاحنات».