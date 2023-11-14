نتيجة قرعة الحج 2024 في 20 محافظة.. اعرف الأوراق المطلوبة ورابط الاستعلام

أعلنت 20 محافظة نتائج قرعة الحج 2024م 1445هـ. هذه المحافظات هي: «القاهرة والجيزة والشرقية ومطروح والإسكندرية ودمياط والدقهلية والمنيا والقليوبية والبحيرة وبورسعيد والغربية وبني سويف وجنوب سيناء وأسوان وكفر الشيخ والوادي الجديد والإسماعيلية والمنوفية والفيوم».

وأعلنت وزارة الداخلية عبر مديريات الأمن بالمحافظات إجراء قرعة الحج وإعلان النتيجة خلال الأسبوع الحالي بداية من 11 نوفمبر وحتى 16 من ذات الشهر.

نتيجة قرعة الحج 2024 بالمحافظات

عقب إعلان نتيجة قرعة الحج 2024 فى 20 محافظة علانية أمام المواطنين المتقدمين للانضمام لبعثة الحج المصرية لهذا العام وذويهم، أصبح يمكن الحصول على نتيجة حج القرعة إلكترونيا من بوابة الحج الموحدة على موقع وزارة الداخلية من هنا، بالرقم القومى عبر عدة خطوات.

خطوات الأستعلام عن قرعة الحج

حددت مديريات الأمن خطوات الحصول على نتيجة قرعة الحج 2024 بالرقم القومى كالتالي:

- الدخول إلى بوابة الحج المصرية.

- الضغط على أيقونة استعلام عن نتيجة قرعة الحج.

- إدخال الرقم القومي للمتقدم.

- كتابة كود التحققق الموضح أمام المتقدم والمكون من أرقام وحروف.

- الضغط على بحث للإستعلام عن النتيجة.

-ظهور النتيجة فائز أو غير فائز.

الأوراق المطلوبة لحج القرعة

وفي حالة فوز المتقدم بقرعة الحج على المتقدم تجهيز عدة أوراق منها:

- صورة بطاقة الرقم القومى سارية.

- صورة جواز السفر سارى.

- شهادة صحية معتمدة.

- رقم للتواصل.

- أوراق المرفق إن وجد وتشمل «بطاقة صحية وجواز سفر وبطاقة رقم قومي».

7 محافظات تنتظر قرعة الحج

بينما ينتظر مواطنو 7 محافظات إعلان نتيجة قرعة الحج خلال يومى الأربعاء والخميس القادمين، وهي محافظات (أسيوط والسويس و البحر الأحمر و الأقصر وسوهاج و قنا و شمال سيناء).