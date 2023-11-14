«عيد ميلادها اليوم».. فيلمان جديدان لـ لبلبة في دور العرض قريبا

تعيش الفنانة لبلبة حالة من النشاط الفني، لاسيما على مستوى السينما، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بعيد ميلادها اليوم الثلاثاء، حيث أنها من مواليد 14 نوفمبر عام 1946.

وعلى هامش الاحتفال بعيد ميلادها، تترقب الفنانة لبلبة، طرح فيلمين جديدين في دور العرض، خلال الفترة المُقبلة، يختلف كل منهما عن الآخر تمامًا، أحدهما اجتماعي، والآخر كوميدي.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل الفيلمين الجديدين، وهما كالتالي:-

- آل شنب

وتستقبل دور العرض، اعتبارًا من يوم 29 نوفمبر الجاري، فيلم «آل شنب»، بعدما كان مُقررًا عرضه عالميًا لأول مرة في الدورة المؤجلة من مهرجان الجونة السينمائي، التي كانت ستُعقد الشهر الحالي.

وفيلم «آل شنب» بطولة ليلى علوي، ولبلبة، وسوسن بدر، وأسماء جلال، وهيدي كرم، ومحمود البزاوي، وخالد سرحان، وعلي الطيب، وابتهال الصريطي، وحسن مالك، وسلافة غانم، ونورين أبو سعدة، وأحمد عصام، وهبة يسري، وتأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام، وإخراج أيتن أمين.

وتدور أحداث فيلم «آل شنب» حول «ليلى»، وهي امرأة ثلاثينية تعاني من تحكم والدتها في حياتها، ويموت أحد أفراد العائلة فجأة ما يجبر ليلى ووالدتها على الذهاب إلى الإسكندرية لتقديم واجب العزاء خلال أيام الحداد الثلاثة، وفي وجود العائلة الضخمة التي تتكون من أربع عمّات وأولادهن وأحفادهن تحدث كثير من المفارقات المضحكة.

- الجواهرجي

يتبقى يوم واحد، لفريق عمل فيلم «الجواهرجي»، للانتهاء من التصوير كاملًا، وهو المشروع السينمائي، الذي تعطل تصويره أكثر من مرة، لظروف إنتاجية وإخراجية مختلفة، ومن المُقرر عرضه في السينمات في 2024.

فيلم «الجواهرجى» من بطولة محمد هنيدي ومنى زكي، ولبلبة، وأحمد صلاح السعدني وتارا عماد، أحمد صلاح السعدني، باسم سمرة، وعارفة عبدالرسول وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدي حول أزمات الحياة الزوجية.