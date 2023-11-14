رئيس حي المناخ ببورسعيد تتفقد أعمال تطوير شارع كسرى

تفقدت لمياء الجيار رئيس حي المناخ، اليوم الثلاثاء، أعمال التطوير ورفع كفاءة شارع كسرى، والتي ستمتد إلى شارع ستالينجراد، وذلك في جولة ميدانية أجرتها ضمن مبادرة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد برفع الكفاءة والتطوير الشامل للشوارع والمناطق السكنية.

إزالة التعديات بشارع كسرى

وأوضحت رئيس حي المناخ أنها تتفقد أعمال التطوير بشكل دوري برفقة المهندسة إحسان برمة مدير مديرية الطرق والنقل، والإدارات المعنية بالحي ومنها إدارة الإشغالات والكهرباء ومشرفي العموم بالحي جميع المحال بالشارع لرفع وإزالة كافة الإشغالات والمخالفات والتعديات بطوله والمناطق المطلة عليه حتى لا تقف عائقًا أمام أعمال التطوير.

إحلال وتجديد خطوط المياه

وأكدت رئيس حي المناخ أن تطوير الشارع بدأ من خلال أعمال الإحلال والتجديد بشبكة وخطوط المياه به خلال الفترة الماضية، والتي سيتبعها أعمال رفع كفاءة الصرف الصحي بالمنطقة وإنشاء بالوعات وغرف للأمطار، وعمل «لاند سكيب» وتطوير شامل ورفع كفاءة للجزيرة الوسطى، بالإضافة إلى توسعة وفتح الشوارع الجانبية المطلة على الشارعين.

رفع كفاءة شبكة الكهرباء

وتابعت أن الأعمال ستشمل رفع كفاءة شبكة الكهرباء وعمل أعمدة إنارة ديكورية بطول الشارعين، وتطوير الأرصفة على الجانبين، ويعقبها أعمال إعادة الشئ لأصله والرصف للطرق وكل ذلك ضمن الأعمال المتكاملة لتطوير المنطقة.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي في ظل خطة التنمية والتطوير الشاملة التي تشهدها مناطق وشوارع بمحافظة بورسعيد عامة وحي المناخ خاصة من رفع كفاءة وتجميل ورصف وأعمال تجديد بالمرافق من صرف صحي وكهرباء وغيرها.