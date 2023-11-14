آخر ما كتبه الشهيد إبراهيم قصيعة لاعب الكرة الطائرة الفلسطيني

37 يوما مرت من العدوان على غزة، ولا يزال الاحتلال يحصد الأرواح بلا شفقة، ووسط آلاف الشهداء والجرحى سقط لاعب الكرة الطائرة الفلسطيني إبراهيم قصيعة لاعب نادي الصداقة والمنتخب الوطني الفلسطيني، الذي استشهد جراء قصف للاحتلال استهدف مخيم جباليا بقطاع غزة اليوم، لتتحول صفحة الشهيد على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إلى دفتر عزاء.

وكان اللاعب قليل التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنه ترك منشورا في يوم 2 نوفمبر الماضي يتضمن فيديو لطفل فلسطيني يتحدث عن العدوان، وصاحب الفيديو علق عليه قائلا: «إن نصر الله قريب إن شاء الله».

وقبلها في يوم 14 أكتوبر أي بعد نحو أسبوع واحد من بداية العدوان، كتب الشهيد على صفحته قائلا: «سنحيا كراما أو نموت موت الشهداء، إن شاء الله دعواتكم لنا ولشعبنا بالثبات، اللهم اجبر قلوبنا وآمن بيوتنا ولا تفجعنا بأحد يا الله، وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين"، متابعا: "لا تستهين بالدعاء.. دعواتكم يا أحباب".