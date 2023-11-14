بدء امتحانات «الميدتيرم» بالجامعة المصرية اليابانية السبت المقبل

أعلن الدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا للتعليم والشئون الأكاديمية بدء امتحانات «الميدتيرم» بالجامعة يوم السبت المقبل الموافق 18 نوفمبر وتستمر حتى الخميس الموافق 23 نوفمبر.

وأضاف نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه تمّ إعلان جداول الامتحانات لجميع الطلاب على البوابات الإلكترونية والصفحات الرسمية للجامعة كما تم تجهيز قاعات الامتحانات.

امتحانات الميدتيرم بكليات الجامعة اليابانية

وأوضح نائب رئيس الجامعة، أن امتحانات الميدتيرم ستجرى بكليات هندسة التصميم الابداعى، وهندسة مصادر الطاقة والكيمياء والبيئة والبتروكيمياويات ، وهندسة الاتصالات والالكترونيات و الحاسبات وإدارة الأعمال والانسانيات وبرامج الصيدلة، والفنون والتصميم والعمارة.

الجامعة اليابانية: امتحان الميدتيرم تعتمد على الفهم وعدم الحفظ

وأكد أن أسئلة امتحان الميدتيرم تعتمد على الفهم وعدم الحفظ وتقيس مستوى تحصيل الطلاب حيث تطبق الجامعة النموذج البابانى فى التعليم.

جدير بالذكر أن الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا مقرها في منطقة برج العرب غرب الإسكندرية وهي جامعة حكومية وتصدرت تصنيف الجامعات المصرية التي ظهرت بتصنيف التايمز البريطاني للجامعات العالمية 2024 على مستوى 28 جامعة مصرية تم ظهورها في التصنيف.