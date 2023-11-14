وفد كنسي يشكر محافظ الأقصر على حسن تنظيم احتفالات دير مار جرجس

استقبل المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها، ونيافة الأنبا بيمن مطران نقادة وقوص، ونيافة الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وتوابعها، والقمص توماس الرزيقي، المشرف العام على دير مار جرجس بأرمنت الرزيقات، ورجل الأعمال ممدوح فيليب، وذلك بحضور هدى المغربي، سكرتير عام محافظة الأقصر.

توجيه الشكر للمحافظ

وقدم رجال الدين المسيحي، الشكر لمحافظ الأقصر وقيادات المحافظة لما يقومون به من مجهود فى خروج احتفالات دير مار جرجس بهذا الشكل المنظم، كما عبروا عن امتنانهم وعميق شكرهم على حسن الاستقبال، متمنين أن يسود جو المحبة والإخاء مصرنا العزيزة.

قوة ومتانة النسيج الوطني المصري

ورحب محافظ الأقصر بوفد الدير معربًا عن تقديره لهم، ومؤكدًا على قوة ومتانة النسيج الوطني المصري واعتزازه بالروابط المتينة والسماحة الدينية التي تجمع كافة طوائف الشعب المصري.

آلاف الأقباط يحتلفون بعيد مار جرجس

وتستمر الاحتفالات حتى 16 نوفمبر الجاري، والذي يوافق عيد تكريس أول كنيسة على اسم الشهيد مارجرجس بمدينة «اللد» بفلسطين، ويشارك في الاحتفالات الآلاف من الأقباط والمسلمين من جميع المحافظات.

ويحتفل الأقباط بتقديم النذور طلباً من سريع الندهة البطل الروماني مارجرجس شفاعة صلاته وسرعة استجابته طلباتهم، من خلال تقديم الشموع والماشية، كما يحرص الأقباط من زائري الدير على أداء الصلوات والاستمتاع بالترانيم والكلمات الروحية، بالإضافة إلى النشاطات التى يتشارك فيها مسيحي ومسلمي مصر فى جو من البهجة والسعادة، طوال فترة الاحتفال.