وكيل «تعليم جنوب سيناء» يؤكد استمرار تدريب طلاب الإعدادية على البوكليت

تفقد محمد حامد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم، عددا من المدارس لمتابعة استمرار التدريب على نظام البوكليت بالمرحلة الإعدادية في مدارس المحافظة.

وقال محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، «إننا بدأنا من بداية العام الدراسي العمل على تدريب طلاب الشهادة الإعدادية بالامتحان بنظام البوكليت الذي يطبق هذا العام على الصف الثالث الإعدادي»، مشيرا أن النظام يشتمل على كراسة للأسئلة والإجابة تجمع مختلف أنواع الأسئلة التي تضم المنهج الدراسي بغرض تحقيق تكافؤ الفرص والشفافية.

التشديد على الانضباط المدرسي

ووجه وكيل الوزارة بتواصل تفعيل حصص المشاهدة، ولائحة الانضباط المدرسي وتطبيقها على الطلاب بغرض معالجة السلوكيات، وتقويمها بطريقة تربوية، كما وجه باستمرار تدريب الصف الثاني الإعدادي على نظام البوكليت، وأهمية الإعداد المسبق للطلاب للدرس، واستخدام المعلم لمختلف استراتيجيات التعلم ومتابعة الإدارة المدرسية للمعلمين لتكون أكثر فاعلية للطلاب.

جاء هذا أثناء تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء طابور الصباح بمدرسة رفاعة الطهطاوي الإعدادية بنين التابعة لإدارة طور سيناء.

وكيل وزارة التعليم يتفقد الفصول الدراسية

وتفقد الفصول الدراسية للصفوف الإعدادية وناقش الطلاب حول مواضيع الدروس بالحصص واطمأن على استجابتهم وتفاعلهم وتحصيلهم لنواتج التعلم بالمواد، كما أكد أهمية الالتزام والاجتهاد والحفاظ على الوطن، مشيدا بجهود الدولة بتوفير كل إمكاناتها لإعداد جيل المستقبل والاهتمام ببناء شخصيته.