أعلنت مديرية التربية والتعليم بسوهاج، موعد تسليم التابلت للصف الأول الثانوي 2024 بمحافظة سوهاج، عقب انتظام الدراسة بالمدارس وترتيب الفصول بكل إدارة تعليمية إذ جرى تسجيل بيانات كل طالب الخاصة بمنظومة التابلت التعليمي إلكترونيا، ثم إضافة المحتوى الرقمي لكل طالب مع توضيح الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت التعليمي، والمصروفات المطلوبة من كل طالب وطريقة سدادها.

موعد تسليم التابلت للصف الاول الثانوي 2024 بمحافظة سوهاج

قال الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، بحديثه لـ«الوطن»، إن موعد تسليم التابلت للصف الأول الثانوي 2024 بمحافظة سوهاج سيبدأ من الأيام القليلة المقبلة، خلال الأسبوع الحالي ليبدأ الطلاب عملهم به.

خطوات استلام التابلت بالصف الأول الثانوي

وأضاف وكيل تعليم سوهاج أنّه يلي موعد تسليم التابلت للصف الأول الثانوي 2024 بمحافظة سوهاج تسديد رسوم التابلت التعليمي، وتقديم الأوراق المطلوبة للتسليم إذ يتم عقب سداد قيمة التأمين، منح الطالب الجهاز اللوحي بكامل مشتملاته التكنولوجيا.

الأوراق المطلوبة لاستلام تابلت الثانوية:

- صورة شهادة ميلاد الطالب.

- صورة من الرقم القومي لولي الأمر وللطالب.

- إيصال من تأمين التابلت.

- إقرار تسليم التابلت من المدرسة موقّع من ولي الأمر.

مصروفات استلام التابلت

كشف وكيل تعليم سوهاج، أنّ مصروفات تأمين التابلت اللوحي للصف الأول الثانوي بمحافظة سوهاج هي 105 جنيهات تدفع بواسطة البريد المصري، ويتم استلام إيصال بذلك.