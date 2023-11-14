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الجمعه المقبلة.. مؤتمر حاشد للمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة في بورسعيد

كتب:

يسرا البسيوني
02:06 م | الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
المرشح الرئاسي عبد السند يمامة

المرشح الرئاسي عبد السند يمامة

أعلن النائب الوفدي عيد هيكل، المنسق العام لحملة المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة، تنظيم مؤتمر حاشد لدعم مرشح الوفد في الانتخابات الرئاسية ببورسعيد.

وقال إن المؤتمر يعقد في تمام الساعه الخامسة من مساء الجمعه المقبلة، بقاعة الثقافة الكبرى في بورسعيد، بجوار مبنى المحافظة.

وأضاف أن المؤتمر تنظمه اللجنة العامة لحزب الوفد ببورسعيد، وبإشراف رئيس اللجنة صفوت عبدالحميد، والقيادي الوفدي ابن بورسعيد المهندس حمدي قوطة.

وأكد أن مؤتمر بورسعيد واحد من المؤتمرات الرئيسية التي تنظمها حملة رئيس الوفد، ويضم كل مدن القناة والشرقية ودمياط، وبحضور نواب الحزب بمجلسي النواب والشيوخ وأعضاء الهيئة العليا ورؤساء اللجان بهذه المحافظات ومساعدو وقيادات الحزب ويعقد المؤتمر تحت شعار «الوطن أولا وأخيرا».

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