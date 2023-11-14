نقابة العاملين بالغزل والنسيج تنظم مؤتمرا لدعم السيسي في انتخابات الرئاسة

تنظم النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج برئاسة عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة، والأمين العام للاتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج، اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا جماهيريًا عماليًا يشارك فيه الآلاف من عمال الغزل والنسيج على مستوى الجمهورية وممثلين عن قوى سياسية وتنفيذية مختلفة وذلك بشركة غزل طنطا.

ويهدف المؤتمر إلى دعم الرئيس في كافة قراراته خلال المرحلة الحرجة الحالية والتي تمر بها البلاد والمنطقة، وإعلان تأييد ترشح الرئيس لفتره رئاسية جديدة وحث العمال على مواصلة العمل والإنتاج لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية ، ومساندة القيادة السياسية في خارطة طريقها نحو النهضة الصناعية.

دعم السيسي في الانتخابات الرئاسية

وقال عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج ، إن اختيار مدينة طنطا كان لكونها تضم مواقع عمالية وإقتصادية ضخمة وإنتاجية كبيرة، ومشهود لها بالوطنية.

وأكد أن المرحلة القادمة تتطلب المزيد من العمل والكفاح من أجل بناء مصر الحديثة والقوية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ،مثمنا القرارات الأخيرة للرئيس ودعمه لفلسطين والقضية العربية ورفض تهجير أهالي غزه، وهو ما يعني أن مصر تنعم بقيادة صادقة في أقوالها، وأفعالها، أعادت البلاد إلى ريادتها محليا وعربيا ودوليا ،وهو يعلمه العمال جيدا.

تثبيت أركان الدولة المصرية

جدير بالذكر أن النقابة العامة للغزل والنسيج تمثل ما يقرب من مليون و200 الف عامل في هذا القطاع من «القطاعيين العام والخاص» في شركات ومواقع إنتاج منتشرة على مستوى الجمهورية.