«الهجرة» تبحث مشاركة المغتربين في انتخابات الرئاسة مع شباب المصريين بالخارج

استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، النائب محمود حسين رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والنائب سيد سمير، عضو مجلس النواب نائب رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد من الشباب، بحضور النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والدكتور صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي وشئون مكتب الوزير، والمستشار نمير نجم، المستشار القانوني لوزارة الهجرة، والأستاذة سلمى صقر، معاون وزيرة الهجرة للتعاون الدولي وشئون الجاليات.

واستهلت «جندي» اللقاء، بالإشادة بالجهد المبذول من الاتحاد في أغلب دول العالم لتقديم الخدمات المصريين بالخارج، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تواجه العديد من التحديات، والتي تتطلب توحيد الصفوف بين المصريين والتكاتف سويا للمرور من هذه المرحلة.

أهمية مشاركة المصريين في الخارج في هذا الاستحقاق

وتابعت الوزيرة قائلة: «إننا مقبلين على الانتخابات الرئاسية 2024، ومن المهم التأكيد خلال هذه الفترة على أهمية مشاركة المصريين في الخارج في هذا الاستحقاق"، لافتة إلى أن وزارة الهجرة والحكومة تقف على مسافة واحدة من كافة المرشحين، وإنما تعمل الحكومة على توفير اللوجستيات الخاصة بالعملية الانتخابية».

وأشارت وزارة الهجرة إلى أنها تتابع مع الجاليات المصرية بالخارج آرائهم وأفكارهم للتعرف على التحديات التي تواجههم، ومن ثم يتم التغلب عليها وتذليلها لتشجيعهم على المشاركة والإدلاء بأصواتهم.

عقد أول لقاء مع أقطاب الجاليات المصرية في 6 دول خليجية

ولفتت «جندي» إلى إطلاق حملة «شارك بصوتك» لحث المصريين بالخارج على القيام بدورهم الوطني، والمشاركة في الاستحقاق الدستوري المقبل الانتخابات الرئاسية 2023/2024، وتم عقد أول لقاء مع أقطاب الجاليات المصرية في 6 دول خليجية.

كما تم عقد لقاء مع رموز الجالية المصرية في أمريكا وكندا للتأكيد على أهمية الحفاظ على مكتسباتهم الدستورية، والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، هذا ويشارك في اللقاء المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، للرد على كل استفسارات المصريين بالخارج، ضمن الجهود التي تقوم بها الوزارة تجاه المصريين بالخارج والتواصل معهم في مختلف القضايا.