وكيل «تعليم الأقصر»: يجب تغيير الصورة المغلوطة للأخصائي الاجتماعي

عقد الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر اجتماعاً لمجلس رواد المحافظة بحضور هشام عبد الستار، مدير عام الشئون التنفيذية، وأمير عبد الرسول، موجه عام التربية الاجتماعية، تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى، ألهم محافظ الأقصر.

تغيير مفهوم الأخصائي الاجتماعي

دعا خالد خلال الاجتماع إلى تغيير مفهوم الأخصائي الاجتماعي عند البعض، وتصحيح هذه الصورة المغلوطة عند السواد الأعظم من الناس، فالأخصائي الاجتماعي ليس ضيف شرف، وإنما له دور بارز في العملية التعليمية داخل المدرسة، مؤكداً أن هناك نماذج يحتذى بها من الأخصائيين في مدارس المحافظة.

تفعيل لائحة الانضباط المدرسي

كما شدد خالد من ناحية أخرى على ضرورة متابعة تفعيل لائحة الانضباط المدرسي، وتوضيحها بشكل كامل للأخصائي، ليعرف كلٌ ما له وما عليه، إذ أنها اللائحة المنظمة للعلاقة بين الطالب والمعلم، موجها بوضع خطة واضحة للريادة، ليكون الرائد على دراية كاملة، ويملك رؤية واضحة، للمهام المنوط به القيام بها، والدور الذي سيؤديه، ثم تأتي بعد ذلك مرحلة المتابعة والتقويم.