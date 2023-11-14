6 فئات تحصل على تذاكر مخفضة لقطارات السكة الحديد.. خصومات متنوعة

تقدم الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تذاكر بأسعار مخفضة لعدة فئات من المواطنين، وذلك للتخفيف عن كاهلهم، والتيسير على جمهور الركاب من مستقلي القطارات.

وتوضح «الوطن» الفئات المستحقة للتخفيضات والتذاكر المجانية على قطارات السكة الحديد، وذلك في إطار خدماتها المقدمة لجمهور القراء على مدار الساعة.

مرضى الأورام السرطانية

يتم استخراج كارت ذكي من مكتب الإدارة المركزية للتسويق والمبيعات بالقاهرة، موضحا به بيانات وصورة المريض بموجب خطاب من المستشفى ومختوم بختم شعار الجمهورية موضحا بها المرفق إن وجد، ويجدد الكارت مع بداية كل عام.

ويسمح بالحجز على قطارات الدرجة الثالثة والثانية المكيفة وذات التهوية الديناميكية برحلة ذهاب وأخرى عودة في نفس اليوم الواحد بدون أي نقدية.

أصحاب المعاشات

يحصل أصحاب المعاشات على تخفيض 50% بعد تقديم استمارة المعاشات والتأمينات مختوم بختم الشعار، موضحا به الدرجة المصرح بها للسفر مع بطاقة الرقم القومي.

يتم صرف تذكرة مجانية بالقطارات العادية تحيا مصر، بموجب بطاقة الرقم القومي لمن هم في سن السبعين عاما.

مكفوفو البصر وذوي الهمم

تصرف لهم تذاكر مخفضة بنسبة 50% على جميع قطارات الهيئة، بما في ذلك قطارات النوم بموجب إثبات الشخصية الصادر من وزارة التضامن الاجتماعي والمكاتب التابعة لها.

العاملون بالقطاع العام

تقوم الهيئة بصرف اشتراكات للعاملين بالقطاع العام بتخفيض 70% من قيمة أجور السفر بقطارات تحيا مصر على جميع الخطوط بين محل الإقامة ومكان العمل.

طلبة المدارس والجامعات

تقوم الهيئة بصرف اشتراكات بدعم من قيمة أجور السفر للطلبة المنتظمين بالمدارس والجامعات والمعاهد من محل الإقامة لمحل الدراسة، وتشمل التخفيضات الآتية:

- 98% بالدرجة العادية لقطارات تحيا مصر.

- 97% بقطارات التهوية.

- 90% بقطارات الثالثة المكيفة.

الأطفال من 4 لـ10 سنوات

تمنح الهيئة الأطفال من سن 4 إلى 10 سنوات تخفيضًا قدره 50% بالقطارات المكيفة والعادية.

وأكدت الهيئة أن جميع التذاكر المخفضة بالقطارات المقرر لها حجز، يتم الحجز نقديا من خلال شبابيك التذاكر قبل استقلال القطارات، تفاديا لدفع قيمة التذكرة بالإضافة إلى الغرامة