نتيجة حج القرعة بالرقم القومي 2024 في كفر الشيخ.. 466 فائزًا

أعلنت مديرية أمن كفر الشيخ، اليوم، نتيجة حج القرعة لعام 2024م 1445هـ، بفوز 466 مواطن ومواطنة، من إجمالي 1770 شخص تقدموا بأوراقهم.

نتيجة حج القرعة بالرقم القومي 2024 في كفر الشيخ

وتستعرض «الوطن»، طريقة الاستعلام عن نتيجة حج القرعة بالرقم القومي 2024 في كفر الشيخ، وذلك عبر الموقع الرسمي لبوابة الحج المصرية.

بينما يمكن الحصول على نتيجة حج القرعة بالرقم القومي 2024 في كفر الشيخ، والتي تتم عبر الخطوات التالية:

- يتم الدخول عبر بوابة الحج المصرية الموحدة، وذلك من خلال الضغط من هنـــا.

- عقب ذلك يتم الضغط على خانة استعلام عن نتيجة القرعة.

- كما يتم إدخال الرقم القومي ورقم المصنع المدون أسفل صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم للقرعة .

- ثم يلي ذلك إدخال كود التحققق الظاهر على الموقع.

- كما يتم الضغط على كلمة بحث، حيث تظهر النتيجة لك بعد تلك الخطوة السابق ذكرها.

- ثم يظهر لك عقب ذلك أنك من الفائزين عبر ظهور الرقم القومي مع الإشارة بالفوز، والمطالبة بضرورة استكمال باقي الإجراءات.

نتيجة حج القرعة بالرقم القومي 2024 في كفر الشيخ

وعقب ظهور نتيجة حج القرعة بالرقم القومي 2024 في كفر الشيخ، اختلطت دموع الفائزين مع الفرح، وسط سعادة بالغة لهم ولأسرهم.

أجريت قرعة الحج لهذا العام بقاعة قصر ثقافة مدينة كفر الشيخ، بحضور اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، وعدد من القيادات الأمنية والتنيفيذية بالمحافظة.