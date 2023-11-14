الإعلان عن دفعة من خريجي الجامعات للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

صدق الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الطلبة الذكور والإناث خريجى الجامعات الحكومية والخاصة الحاصلين على (البكالوريوس – الليسانس – الدراسات العليا) للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة دفعة أكتوبر 2023، جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذى عقده الفريق / أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية ومدير مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية للإعلان عن شروط القبول للدفعة الجديدة.

التخصصات الطبية المطلوبة من الحاصلين على درجة البكالوريوس بعد قضاء فترة الامتياز من تخصصات الطب

بالنسبة للطلبة الذكور تشمـل كليات (طب الأسنان – الطب البيطري – الصيدلة)، بالنسبة للطالبات الإناث (صيدلة – رئيسات تمريض)، ويشترط أن يكون المتقدم من الحاصلين على المؤهل عام 2023 والسنوات السابقة له شرط التقيد بالسن، وأن يكون حاصلًا على المؤهل بتقدير جيد فأعلى، وألا يزيد السن في 1 / 1 / 2024 عن (26) سنة، وستكون مدة الدراسة عام دراسى (ميلادى) ويمنح للخريج شهادة إتمام الدراسة العسكرية.

التخصصات المطلوبة من المختلط الحاصلين على البكالوريوس / الليسانس

تشمل كليات (الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي - العلوم تخصصات (كيمياء – كيمياء مزدوجة – كيمياء حيوية – فيزياء - بيولوجي – بحار) - لغات إنجليزي - حقوق – تجارة – زراعة - تربية رياضية - علم نفس- علم اجتماع - إعلام وصحافة – سينما ومسرح – فنون جميلة (نحت) – تربية موسيقية.

التخصصات المطلوبة من المختلط الحاصلين على الدراسات العليا

تشمل كليات (الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي – لغات إنجليزي - تجارة – زراعة - إعلام وصحافة - العلوم تخصصات (كيمياء – كيمياء مزدوجة – كيمياء حيوية – فيزياء).

ويشترط في التخصصات المطلوبة من المختلط أن يكون حاصلًا على المؤهل عام 2023 والسنوات السابقة له شرط التقيد بالسن، وأن يكون تقدير المؤهل جيد فأعلى، وألا يزيد السن في 1 / 1 / 2024 عن (24) سنة للحاصلين على البكالوريوس / الليسانس، و(30) سنة للحاصلين على درجة دبلومة / ماجستير، و(34) سنة للحاصلين على درجة الدكتوراة، وستكون مدة الدراسة بالكلية الحربية عام دراسى (ميلادى) ويمنح للخريج شهادة إتمام الدراسة العسكرية.

الشروط العامة للقبول

أن يكون الطالب / الطالبة ووالديه وأجداده مصريين (عن غير طريق التجنس) وغير مكتسبين أو متقدمين للحصول على أي جنسية دولة أخرى، وألا يكون قد سبق الحكم عليه / عليها بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف، وأن يكون الطالب / الطالبة حسن السير والسلوك وألا يكون الطالب / الطالبة قد استقال أو فصل تأديبيًا من أي (كلية - معهد - مدرسة)عسكرية أو مدنية، وألا يكون الطالب قد أعفي من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية، وأن يتم إرفاق بيان المعاملة التجنيدية (للذكور) ويتم استخراجها من إدارة التجنيد أو منطقة التجنيد التابع لها الطالب المتقدم، وألا يقل الطول عن (170 سم) للذكور و(155 سم) للإناث.

وأن يكون الطالب / الطالبة لائقًا طبيًا طبقًا لشروط اللياقة الطبية المقررة من المجلس الطبي العام للقوات المسلحة ولا يجوز إعادة الكشف الطبي في نفس الدفعة المتقدمة خلال العام في حالة عدم اللياقة الطبية، وأن يجتاز الطالب / الطالبة بنجاح اختبارات اللياقة البدنية ولا يجوز إعادة هذا الاختبار في نفس الدفعة المتقدمة لنفس العام في حالة عدم اجتيازه الاختبار، وأن يؤدى الطالب بنجاح اختبار قفزة الثقة (للذكور) في حمام السباحة من ارتفاع 7.5 متر بدون تردد ومن أول مرة في زمن لا يزيد عن 3 ثوانى من إصدار الأمر بالقفز.

وأن يجتاز الطالب / الطالبة بنجاح الاختبارات النفسية والاختبارات الطبية المتقدمة والتي تشمل (التحاليل التخصصية المتقدمة)، ويجتاز الطالب / الطالبة الاختبار الشخصى (كشف الهيئة) وفقًا لتقييم لجنة الاختبار وطبقًا لأسبقية اختياره وكذا درجة التفوق، وأن يتقدم الطالب / الطالبة بتعهدات كتابية تتضمن الالتزام الكامل بشروط التقدم للأكاديمية العسكرية المصرية ، مع التأكيد على أن تكون البيانات المدرجة في أوراق القبول والتي تم على أساسها قبول الطالب / الطالبة صحيحة طوال فترة التواجد بالأكاديمية العسكرية المصرية، وأن يكون الطالب / الطالبة حاصلا على المؤهل الجامعي من الجامعات الحكومية والخاصة فقط وليس (المعاهد العليا - الأكاديميات)، وأن يكون مؤهل الدراسات العليا (دبلومة – ماجستير - دكتوراه) أكاديمي في نفس التخصص ويسمح للضباط الاحتياط / المكلفين والضابطات المكلفات وأفراد القوات المسلحة الموجودين بالخدمة حاليًا التقدم لهذه الدفعة بنفس الشروط والضوابط، وأن تلتزم الطالبات المقبولات بالأكاديمية العسكرية المصرية بارتداء الزي العسكري المقرر لهن والمصدق عليه من وزارة الدفاع من تاريخ ضمهن وبعد تخرجهن وتتعهدن بإقرار كتابي بذلك.

علمًا بأن بيان المستندات المطلوب تجهيزها ومكان استخراجها مدرج على الصفحة الرسمية لموقع مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية وهو (www.tansiq.mod.gov.eg).

وسيتم تسجيل البيانات الابتدائية على الصفحة الرسمية لموقع مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية على الإنترنت وهو (tansiq.mod.gov.eg) اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 15 / 11 / 2023 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 28 / 11 / 2023 على أن يتم تحديد موعد الحضور لسحب الملفات إلكترونيا.

وسيتم فتح باب سحب الملفات من مكتب التنسيق بالكلية الحربية بمصر الجديدة إعتبارًا من يوم السبت الموافق 18 / 11 / 2023 وحتى يوم الخميس الموافق 30 / 11 / 2023.