«مصر للطيران» تتعاقد على شراء 10 طائرات جديدة.. الأولى تصل العام المقبل

وقّعت شركة مصر للطيران صفقة جديدة لشراء 10 طائرات من طراز آيرباص A350-900، في إطار سعي الشركة الدائم لتلبية الطلب المتزايد على النقل الجوي ومنح عملائها أفضل تجربة طيران على شبكة خطوطها الجوية الممتدة فى مختلف أنحاء العالم.

وذكرت شركة مصر للطيران في بيان صحفي اليوم، أنّه جرى توقيع الصفقة خلال فعاليات معرض Dubai Airshow 2023، بحضور المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران وكريستيان شيرير الرئيس التنفيذي لعمليات قطاع الطائرات التجارية بشركة أيرباص.

ترشيد استهلاك الوقود بنسبة 25%

وأضافت الشركة أنّ طائرات آيرباص A350-900 ستسهم عند إضافتها إلى أسطول الشركة في ترشيد استهلاك الوقود بنسبة 25%، وبالتالي خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الرحلات، كما يحظى المسافرون على متن الطائرات بأفضل تجارب السفر بفضل مقصورة AirSpace المميزة من أيرباص، والتي توفر مساحات واسعة للأمتعة وغيرها من وسائل الراحة.

السعة المقعدية للطائرات

ومن جهته، قال المهندس يحيى زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إنّه من المقرر أن تتسلم الشركة أولى الطائرات عام 2025، مشيرا إلى أنّ السعة المقعدية لتلك الطائرات 340 مقعدا، فضلا عن أنّها مزودة بأحدث التقنيات، إلى جانب محركات جديدة من طراز Rolls-Royce Trent XWB المعروفة بتصميمها العصري وكفاءتها العالية في خفض الانبعاثات وترشيد استهلاك الوقود، ما يجعلها خيارا مثاليا لمواكبة الطلب المتزايد على السفر الجوي عبر شبكة وجهاتنا.