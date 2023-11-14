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«صوت وصورة» يواصل تصدر قائمة الأكثر مشاهدة على منصة watch it

كتب:

أحمد حسين صوان
02:20 م | الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
صوت وصورة

صوت وصورة

يواصل مسلسل «صوت وصورة » تصدره لقائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة watch it، ليكون الأكثر مشاهدة بين كل الأعمال المعروضة، مع حصولها على إشادات واسعة من النقاد والجماهير، مع تواصل عرض حلقاته عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتليفزيون.

حنان مطاوع: «رضوى ست مصرية ومكافحة»

وقالت حنان مطاوع عن شخصيتها في مسلسل «صوت وصورة»: «رضوى ست مصرية أوي مكافحة، أحلامها كلها تتمحور إنها تربي بنتها وتقعد مع زوجها يعني أبسط الحياة الروتينية بالنسبة لها سعادة، والمشكلة إن رضوى شخصية عادية جدا يتم وضعها في ظروف غير عادية، ودخلت في عالم التكنولوجيا الموحش الذي نتواجد فيه حاليا، العالم الذي يغرب البشر ويشرسهم ويبعدهم عن بعض».

مسلسل صوت وصورة إخراج محمود عبد التواب وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى، ومن بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة ولاء الشريف، صدقى صخر، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، ايمان الشريف، رامى الطمبارى.

تدور أحداث المسلسل حول أزمة مواقع التواصل الاجتماعي ومساوئها وكيفية تأثيرها على المجتمع ومدى التضليل للواقع من خلال عرض قصة إنسانية، حيث تجسد حنان مطاوع شخصية سيدة مكافحة متزوجة من وليد فواز الذي يترك لها كل مصروفات المنزل، وتتسبب وسائل التواصل الاجتماعي في مشاكل كثيرة بحياتهما.

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.