الجمهور يشيد بدور رباب طارق في «صوت وصورة»: لها مستقبل باهر

أشاد الجمهور بدور«فوفا» التي تجسد دورها الفنانة رباب طارق، ضمن أحداث مسلسل «صوت وصورة» بطولة الفنانة حنان مطاوع ، الذي يعرض حاليا على قناة DMC ومنصة Watch it، محققا نسب مشاهدة عالية.

رباب طارق بمسلسل صوت وصورة

وظهرت الفنانة رباب طارق بداية من الحلقة 19 بمسلسل «صوت وصورة»، بعد استنجاد «وافي» الذي يجسد دوره الفنان عمرو وهبة بها من أجل إخفاء «رضوي» حنان مطاوع بعيدا عن أعين الشرطة، وجاءت تعليقات الجمهور على أداء رباب على حسابها الشخصي بـ «فيس بوك»: «بجد الفنانة رباب طارق عاملة دور حلو أوي في مسلسل صوت وصورة وموهوبة أوي وإن شاء الله هيكون ليها مستقبل باهر».

تعليقات الجمهور على دور رباب طارق

وجاء تعليق ثان «فنانة جميلة أوي وموهوبة وتلقائية وميزت دورها بأدائها الجميل إنتي قمر يا فوفا»، وتعليق أخر من قبل أحد متابعي المسلسل «جميلة ماشاءالله تبارك الله موهوبة».

مسلسل صوت وصورة

استطاع المخرج محمود عبدالتواب الجمع بين عدد من النجوم في أحداث المسلسل منهم حنان مطاوع، ووليد فواز، وصدقي صخر، وعمرو وهبة، ومراد مكرم، ونجلاء بدر، وعدد آخر من الفنانين.