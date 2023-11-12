الطفلة لافينا نادر تكشف عن أكثر المشاهد المحببة لقلبها في «صوت وصورة»

تصدر مسلسل «صوت وصورة» بطولة الفنانة حنان مطاوع، «تريند» مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفترة الماضية، بسبب تسلسل الأحداث وإصرار الجمهور لمعرفة من القاتل الحقيقي للدكتور عصام الصياد.

أحداث الحلقة 21 من مسلسل صوت وصورة

وجاء خلال الحلقة 21 من مسلسل «صوت وصورة»، هروب «رضوى» التي تجسد دورها الفنانة حنان مطاوع بعد قرار ضبط وإحضار عليها، وقالت الطفلة لافينا نادر ابنة الفنانة حنان مطاوع في المسلسل قائلة: «المشهد ده من أكثر المشاهد اللي مثلتها حاستها قريبة لقلبي أوى» .

أبطال مسلسل صوت وصورة

مسلسل «صوت وصورة» يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم حنان مطاوع ووليد فواز وصدقي صخر وعمرو وهبة ومراد مكرم ونجلاء بدر وعدد آخر من الفنانين وهو من إخراج محمود عبدالتواب.

قصة مسلسل صوت وصورة

تدور أحداث المسلسل حول شخصية رضوي التي تسعي باستمرار أن تدافع عن حقها، بعدما تعرضت للتحرش من الدكتور عصان الصياد داخل عيادته الخاصة، ما أدي إلى دخولها في أكثر من قضية، خاصة بعد قتل عصام الصياد.