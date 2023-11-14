299 ألف جنيه.. إيرادات الأفلام المصرية في السينمات خلال 24 ساعة

كشف تقرير الإيرادات اليومية للأفلام المصرية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما، تراجع في إيرادات الأفلام المعروضة حاليا في السينمات، حيث لم تحقق سوى 299 ألف جنيه عن أمس الاثنين، بحسب التقرير.

حصل فيلم «فوي فوي فوي» على نصيب الأسد من الإيرادات حيث حقق 90.5 ألف جنيه، في المركز الأول، يليه في المركز الثاني فيلم «العميل صفر» بـ 63 ألف جنيه، بينما لم يحقق فيلم «وش في وش» سوى 59.9 ألف جنيه، والمركز الرابع من نصيب فيلم «الخميس اللي جاي» بـ 52.6 ألف جنيه.

«سكر» يتراجع إلى المركز السابع.. و«البعبع» يتذيل قائمة الإيرادات

حقق فيلم «حسن المصري» إيرادات بلغت 15 ألف جنيه، بينما حقق فيلم «بيت الروبي» 6 آلاف جنيه، وتراجع فيلم «سكر» إلى المركز السابع بـ 5 آلاف جنيه، يليه فيلم «ولاد حريم كريم» بـ 3 آلاف جنيه، وتذيل قائمة الإيرادات فيلم «البعبع» بـ 2504 جنيهات.