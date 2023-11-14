تحذير عاجل بعودة أمطار الإسكندرية مجددا اليوم.. السحب تتكاثر (صور)

قالت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إنها تلقت تقريرًا من الهيئة العامة للأرصاد الجوية يحذر بتجدد أمطار الإسكندرية اليوم على الرغم من توقف الأمطار منذ منتصف النهار، لافتة إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وعليه أعلنت صرف صحي الإسكندرية، في بيان منذ قليل، استمرار العمل وفقا لخطة الطوارئ للتعامل مع الأمطار المتوقعة خلال الساعات القادمة، مع إجراء المتابعة والتحديث بشكل لحظي.

أمطار الإسكندرية اليوم

ويأتي ذلك نتيجة توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلى تعرض المحافظة لأمطار متوسطة، متفاوتة الشدة، رعدية أحيانًا على فترات متقطعة بنسبة حدوث 50% تقريبًا.

استعدادات لمواجهة أمطار الإسكندرية اليوم

من جهته أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، متابعة تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، موضحًا أنه تم رفع درجة الاستعدادات في جميع الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع توقعات أمطار الإسكندرية اليوم.

وشدد المحافظ على جميع المسؤولين ورؤساء الأحياء وشركة الصرف الصحي بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.