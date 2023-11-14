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«التنسيقية» تلتقي 3 أحزاب لصياغة برنامج انتخابي لطرحه على مرشحي الرئاسة

كتب:

محمد أيمن سالم
02:41 م | الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على مدار أيام متتالية بـ3 أحزاب، وهي «الغد، وحقوق الإنسان والمواطنة، والإصلاح والنهضة»، وذلك ضمن اللقاءات التي تستهدفها التنسيقية للاستماع لتطلعات الهيئات والنقابات والأحزاب حول برنامج عمل الرئيس المقبل 2024-2030، وترجمة وصياغة هذه التطلعات في برنامج انتخابي يستهدف طرحه بين يدي مرشحي الانتخابات الرئاسية.

وركزت اللقاءات على عدد من النقاشات أهمها، دعوة الأحزاب للمشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الانتخابية القادمة، بجانب ما جرى من اشتباك مع التحديات التي تواجه أصحاب المصالح التابعين لهذه الجهات في مختلف القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وصياغة عدد من التوصيات يمكن من خلالها مواجهة هذه التحديات والتغلب عليها.

وتستهدف التنسيقية استكمال اللقاءات مع الأحزاب والهيئات والنقابات، بهدف الاستماع لجميع الأطراف والتوجهات، للخروج بتوصيات تستجيب لتطلعات الأطراف المختلفة.

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بقلم محمد أيمن سالم