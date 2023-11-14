عضو بـ«التنسيقية»: موقف مصر من القضية الفلسطينية «محوري»

قال المهندس محمود أبو خضرة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن اللافتة الإنسانية التي قدمتها الشركة المتحدة في دعم أهالي غزة، سواء بقوافل المساعدات أو حملات التبرع بالدم، تؤكد اهتمامها الحقيقي بالقضية الفلسطينية، وتوجت الجهود بزيارة مجلس إدارة المتحدة للمصابين الفلسطينيين في المستشفيات المصرية ومعبر رفح، مؤكدا أنه يجب على المؤسسات والهيئات بمختلف أنواعها أن تحذو نهج المتحدة في دعم قطاع غزة.

وأكد في تصريح خاصة لـ«الوطن»، أن الدولة المصرية ما زالت تقدم كل الدعم للأشقاء في غزة، بجانب جهودها على المستويين الدولي والإقليمي لدعم القضية الفلسطينية، ومطالبة المجتمع الدولي بالتحرك لوقف الأفعال اللإنسانية التي يرتكبها الاحتلال ضد الأبرياء في غزة.

الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية

وأشار إلى أن الشعب المصري داعم للقيادة السياسية في قراراتها تجاه القضية الفلسطينية، ومواقف وخطابات الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤكد أن دور مصر في قضية غزة محوري ومستمر، والدولة المصرية منذ بداية الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية تؤكد دائما أن معبر رفح مفتوح من الجانب المصري، ولم يغلق بخلاف المساعدات والدعم المقدم للأشقاء في غزة.