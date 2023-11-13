قرار عاجل من الزمالك ضد أحمد فتوح وثنائي الفريق بعد انتهاء التحقيق

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، إيقاف ثلاثي الفريق أحمد فتوح ومحمد صبحي، ومصطفي الزناري، لمدة شهر مع خصم 25% من مستحقاتهم، وذلك وفقًا لمصدر رسمي داخل مجلس إدارة النادي الأبيض.

جاء ذلك بعد ما بدر من اللاعبين الموقوفين خلال معسكر الزمالك قبل مواجهة زد ببطولة الدوري المصري.

وعلم «الوطن سبورت»، أن مجلس إدارة نادي الزمالك، أبلغ المنتخب الوطني بنتائج تحقيقاته التي خضع لاعبو الفريق الأبيض الموقوفين، وذلك بعد انضمام ثنائي الفريق أحمد فتوح ومحمد صبحي، في وقت سابق للمنتخب الأول.