عاجل.. تحرك مفاجئ من أوسوريو ضد الزمالك

توجه الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني السابق لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، إلى مقر اتحاد الكرة، بصحبة وكيل أعماله، من أجل شكوى النادي الأبيض بشكل رسمي للحصول على مستحقاته المتأخرة وقيمة الشرط الجزائي بعد فسخ التعاقد معه.

الزمالك يوجه الشكر لأوسوريو بعد الهزيمة من زد

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، كلف عمرو أدهم، عضو المجلس، بإنهاء هذا الأمر مع الكولومبي أوسوريو، خاصة أن الأخير يحق له الحصول على راتب شهرين ونصف متأخرات، بخلاف راتب شهرين قيمة الشرط الجزائي في عقده مع النادي.

ووجه مجلس إدارة نادي الزمالك، الشكر للمدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، بعد الهزيمة من زد، وتولى معتمد جمال المسؤولية بشكل مؤقت، لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد.

ومن المنتظر أن يحسم مجلس إدارة نادي الزمالك، في اجتماع اليوم الاثنين، العديد من الملفات الخاصة بفريق الكرة، بجانب آخر التطورات في ملف مدرب الزمالك الجديد.

وتطالب أصوات داخل المجلس باستمرار معتمد جمال مديرا فنيا للفريق، حتى يناير المقبل، إلا أن القرار النهائي سيحسم في اجتماع اليوم، خاصة أن المجلس يمتلك أكثر من سيرة ذاتية لمدربين ويفاضل بين 3 فقط.