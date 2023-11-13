عاجل| اتحاد الكرة يحسم مشاركة الزمالك بالسوبر.. وحقيقة عقوبة الأهلي

حسم عامر حسين، عضو اتحاد الكرة المصري ورئيس لجنة المسابقات، الجدل حول مشاركة نادي الزمالك في بطولة كأس السوبر المقبلة، كما كشف بدوره حقيقة وجود عقوبة على الأهلي وجماهير على خلفية الاشتباكات في مباراة الجونة والأهلي ببطولة الدوري.

وكان بعضا من جماهير النادي الأهلي دخلوا في اشتباكات مع بعضهما البعض خلال مباراة الفريق أمام الجونة التي أقيمت مساء السبت، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وقال «حسين» في تصريحات تليفزيونية: «لا أعتقد أن ما حدث من جماهير الأهلي قد يؤثر على الحضور الجماهيري مستقبلا، لكن الأمر يتوقف في النهاية على تقرير مراقب المباراة، خاصة وأن الأمر لم يستغرق دقيقتين أو ثلاثة، منذ سنوات كانت هناك مناوشات أيضًا في نفس الملعب، في النهاية لن نعطي الموضوع أكبر من حجمه».

عامر حسين: الزمالك لن يشارك في السوبر المصري

وعن الجدل المثار حول مشاركة نادي الزمالك في السوبر المصري المقبل، رد قائلا: «لا يوجد أدنى شك أن الجميع في دولة الإمارات يمنون أنفسهم بمشاركة الأهلي والزمالك في بطولة السوبر، لكن هذا ليس له علاقة بأن هناك مجلس إدارة جديد للزمالك، فاللائحة ستطبق، وبالتالي الزمالك لن يُشارك طبقًا للائحة».

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