بعد تأجيل طرحه.. موعد عرض فيلم «سنة أولى خطف» في دور العرض

أعلنت الفنانة نورين كريم تأجيل طرح فيلم «سنة أولى خطف» إلى أول ديسمبر المقبل، بعد أن كان مقررًا طرحه يوم 15 نوفمبر الجاري في جميع دور العرض في مصر والسعودية.

وأضافت في بيانٍ صحفي، أنها تجسد داخل فيلم «سنة أولى خطف»، شخصية تدعى «ماريان»، وهي شخصية محورية تلعب دورًا مهما خلال أحداث الفيلم، مؤكدة أن الدور يعتبر تجربة جديدة ومختلفة بالنسبة إليها، لاسيما وأنها لم تجسد مثل هذه الشخصية من قبل.

الفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدى اجتماعي، إذ يناقش العديد من القضايا الأسرية المهمة منها انشغال الآباء عن أبنائهم، وذلك من خلال عصابة تعاني من قدر عال من الغباء، إلا أن أفرادها يلجأون بالصدفة لخطف بعض الأطفال الذين ينتمون لعائلات ثرية.

«سنة أولى خطف» من بطولة بيومي فؤاد، أحمد فتحي، مي كساب، أحمد صيام، ياسر الطوبجي، إسماعيل فرغلي، حسن عيد،سيناريو وحوار باسل مجدي، وإخراج أسامة عمر.

يذكر أن الفنانة نورين كريم، قدمت العديد من الأدوار الناجحة خلال مشوارها الفني، مثل: مسلسل طاقة نور ومسلسل لعنة الكارما ومسلسل شطرنج ومسلسل السبع وصايا وفيلم بنتين من مصر وغيرهم.