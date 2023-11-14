نائب محافظ الوادي الجديد: نشهد طفرة غير مسبوقة في إنتاج التمور

شاركت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، في افتتاح مهرجان الجيزة للتمور الذي أُقيم تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وهند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة وإبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، ولفيف من العارضين من مختلف محافظات الجمهورية.

الوادي الجديد تشارك بعارضين لمنتجات التمور والحرف اليدوية

وأشادت، نائب محافظ الوادي الجديد، خلال تفقدها لأجنحة المعرض بجودة المنتجات والمعروضات الموجودة، والتي تمثل عدد من المحافظات والدول العربية، وخاصة المشاركة المتميزة للمحافظة بالمعرض والتي شارك عارضيها بمنتجات التمور والحرف اليدوية والبيئية ومنتجات الخزف والسجاد وغيرها.

صناعة في الإنتاج

وأكدت، نائب محافظ الوادي الجديد، أن صناعة وإنتاج التمور تشهد طفرة غير مسبوقة بفضل حرص القيادة السياسية على تطوير الصناعة بما يساهم في تعزيز إنتاجية مصر من التمور، وتصدر خريطة الدولة المنتجة والمصدرة للتمور في العالم.