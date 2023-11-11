ضبط مخالفات تموينية في حملات على المنشآت الغذائية بالدقهلية

شنت رئاسة مركز ومدينة المنزلة بالدقهلية، حملة تموينية مكبرة على عدد من المنشآت لبيع السلع الغذائية، وتضمنت الحملة المرور على المجازر والمطاعم والمنافذ، لضبط الأسعار ومراقبتها وللقضاء على التلاعب والغش، والتأكد من صلاحية المواد الغذائية وتوفيرها بأسعار مناسبة ومعلنة أمام المواطنين.

نتائج الحملة التموينية بالمنزلة

وقال المهندس السيد عبد السلام، رئيس مركز ومدينة المنزلة، في بيان، إنّ الحملة التموينية أسفرت عن المرور على عدد من المنشآت الغذائية في نطاق مدينة المنزلة شاملة القرى والعزب والمجازر والمطاعم والمنافذ، وتم تحرير 6 محاضر متنوعة شاملة أغذية فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالتنسيق مع محافظة الدقهلية وبتشكيل لجان خماسية مكونة من مديرية التموين ومباحث التموين ومديريتي الطب البيطري والصحة، ومسؤولي البيئة والإشغالات، وإعدام 700 كيلو مواد غذائية منتهية الصلاحية وفاسدة ولحوم متغيرة الخواص وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة للتحقيق.

تكثيف الحملات لتطهير الأسواق بالدقهلية

وأكد رئيس مجلس مدينة المنزلة، تكثيف الحملات لتطهير الأسواق من السلع الفاسدة والمجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة حيال المخالفين وتحويلهم إلى النيابة العامة حرصا وحفاظا على سلامة وصحة المواطنين.