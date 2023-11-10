ضبط مخالفات في حملات تموينية على المحال التجارية بالدقهلية

شنت رئاسة حي شرق المنصورة، حملة تموينية مكبرة على عدد من المنشآت لبيع السلع الغذائية، وتضمنت الحملة المرور على المطاعم والمنافذ، لضبط الأسعار ومراقبتها وللقضاء على التلاعب والغش، والتأكد من صلاحية المواد الغذائية وتوفيرها بأسعار مناسبة.

نتائج الحملة التموينية على المنشآت الغذائية بالمنصورة

قال عمرو عبد العاطي، رئيس حي شرق المنصورة، في بيان، إنه بالتنسيق مع محافظة الدقهلية، وبتشكيل لجان خماسية مكونة من مديرية التموين ومباحث التموين ومديريتي الطب البيطري والصحة، ومسؤولي البيئة والإشغالات، تم المرور على 9 منشآت غذائية متنوعة، وأسفرت الحملة عن تحرير 6 محاضر متنوعة بين نقص في الاشتراطات الصحية المطلوبة وعدم وجود شهادات صحية وعدم إعلان عن الأسعار ومخالفات بيئة، وضبط 20 كيلو لحوم متغيرة الخواص وإعدامها بالكامل، واتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة للتحقيق بالدقهلية.

تكثيف الحملات لتطهير الأسواق بالدقهلية

وأكد رئيس حي شرق المنصورة تكثيف الحملات لتطهير الأسواق من السلع الفاسدة ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وهدفنا هو مصلحة المواطن والوطن وأهمية الاحتكاك المباشر بالمواطنين وتلبية احتياجاتهم والاستماع لمشاكلهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.