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الهلال الأحمر الفلسطيني: إسرائيل تحاصر سيارات الإسعاف ويعتدي على طواقمنا

كتب:

كريم عثمان
03:19 م | الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
الاحتلال يعتدي على طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني

الاحتلال يعتدي على طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني

نشر الهلال الأحمر الفلسطيني، صورة أبرزت اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على عناصر وطواقم الهلال الأحمر الفلسطيني أثناء تأدية مهام عملهم بالمدرعات والأسلحة.

الهلال الأحمر الفلسطيني يشكو اعتداء الاحتلال

وكتب الهلال الأحمر الفلسطيني عبر صفحته الرسمي على فيس بوك: «اعتداءات مستمرة ينفذها الاحتلال الإسرائيلي بحق طواقمنا في الميدان، اليوم في مخيم طولكرم تم محاصرة مركبة الإسعاف وتفتيشها واعتقال جريح كان داخل المركبة، إضافة إلى تدمير البنية التحتية حول المخيم ما يصعب وصول سيارات الإسعاف». 

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