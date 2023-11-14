محافظ مطروح: الدولة تستهدف تعزيز التجارة البينية مع دول أفريقيا

عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اجتماعًا مع المجلس الاقتصادي الاجتماعي بمحافظة مطروح برئاسته، وبحضور الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ والعميد حاتم السبع السكرتير العام المساعد للمحافظة، وحمدى عبيد مدير الاستثمار، والمهندس حسام صالح رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورؤساء المدن ولفيف من رجال الأعمال وأصحاب الشركات ومديري المديريات والإدارات والهيئات والغرفة التجارية وهيىة سلامة الغذاء والأجهزة المعنية.

دعم الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص

وأكد محافظ مطروح، اليوم، اهتمام الدولة بدعم المستثمرين وتشجيع القطاع الخاص والتنسيق التام مع القطاع الحكومى لتذليل أي عقبات أمامهم وتقديم كافة أوجه الدعم مع تحقيق الصالح العام، وجري خلال اللقاء عرض عدد من الفرص التجارية والاستثمارية على أصحاب الشركات الراغبة في التوسع بالقارة الإفريقية سواء من خلال الإستثمار أو التصدير ضمن الاستعداد للمشاركة فى الدورة الثالثة لمعرض التجارة البينية الإفريقية الذي ينظمه البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير بالقاهرة في نوفمبر الجاري.

تعزير التجارة والتصدير في أفريقيا

وقال محافظ مطروح إن الدولة تهدف تعزيز التجارة البينية بين مصر والدول الأفريقية من خلال القطاع الخاص المصرى وزيادة الفرص التجارية والاستثمارية وعقد شراكات وفتح قنوات تواصل وأشار محافظ مطروح إلى وجود لينك لموقع المشاركة في المعرض والفرص الاستثمارية المتاحة للراغبين من أصحاب الشركات والمستثمرين من مطروح.

تعزيز الصناعات الغذائية

كما تناول اللقاء مقترحات تعزيز وتقوية الصناعات بمطروح ومنها الصناعات الغذائية كالتمور والزيتون والتين وكذلك صناعة السياحة والتشييد وغيرها، مع تقديم كل سبل الدعم والإجراءات اللازمة بالإضافة إلى مناقشة أهمية إنشاء مناطق صناعية بالمحافظة مع الفرص الاستثمارية المتعددة بمطروح وموقعها بما يتناسب وطبيعة المنتج ومناطق تواجده وتحقيق أعلى استفادة وتوفير مزيد من فرص العمل ويعمل على التنافسية وتحقيق مستوى أعلى من الجودة بما يليق بالمنتج ورفع القيمة الاقتصادية والتصديرية.