محافظ مطروح: إنتاج التمر ضمن أولويات الدولة.. ونزرع مليون نخلة في سيوة

شدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على وجود اهتمام كبير من الدولة بزراعة النخيل وإنتاج التمور بمختلف أنواعها في العديد من المدن ومنها سيوة للتشجيع على الإنتاج وزيادة حجم الاستثمارات في هذا الصنف الهام.

زراعة مليون شجرة

وكشف محافظ مطروح في تصريح خاص لـ«الوطن» أن سيوة بها ما يقرب من مليون شجرة نخيل تمر تنتج أجود أنواع التمور، مضيفًا: «نسعى لمساندة المزارعين في الزراعة بالدعم الفني والإرشاد، وتوزيع الفسايل والشتلات من الأنواع المختلفة، المعتمدة والمدعمة من وزارة الزراعة».

70 مشاركا في مهرجان التمور في الجيزة

وشارك محافظ مطروح اللواء خالد شعيب، الاثنين، في مهرجان الجيزة للتمور بحضور 70 عارض من الشركات والمصانع والمزارع والجهات المعنية بتجارة التمور والصناعات المرتبطة بها.

وأشاد بحجم وتنوع المعروضات التى شملها المعرض المقام على هامش مهرجان التمور، لافتاً إلى أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بتنظيم وإقامة المعارض لمختلف الصناعات والمنتجات لتنمية المشروعات بنطاق القرى والترويج للمقومات السياحية بمختلف الأقاليم والمحافظات.