بشرى سارة للسيدات أعمار 25 عاما.. رسميا الحج هذا العام بدون محرم

زفَّ حمزة عنبي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، بشرى سارة للسيدات المصريات اللاتي يبلغن من العمر 25 عاما فما فوق، لافتا إلى أن تلك البشرى تتمثل في السماح لهن هذا العام بالتقديم والسفر للحج دون محرم وذلك للمرة الأولى، موضحا أن شرط وجود محرم شرعي مع السيدات أقل من سن 45 عاما خلال الأعوام الماضية تسبب في حرمان أعداد كبيرة من السيدات من السفر للحج.

وأضاف عنبي، لـ«الوطن»، أنه سيسمح للسيدات اللاتي يبلغن الـ 25 عاما بحلول 1 مارس المقبل بالتقدم لقرعة الحج السياحي دون محرم، لافتا إلى أن السيدات أقل من 25 عاما سيلزم لسفرهن للحج وجود مرافق، وذلك وفقا للضوابط العامة المنظمة لحصة مصر من تأشيرات الحج.

بدء تلقي الطلبات من المواطنين الراغبين في التقدم لقرعة الحج السياحي

وأشار عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إلى أن بدء تسجيل أسماء المواطنين المتقدمين للحج السياحي عبر بوابة الحج سيكون على الأغلب بداية الأسبوع المقبل، موضحا أن شركات السياحة تتلقى حاليا طلبات التقدم من المواطنين الراغبين فى التقدم لقرعة الحج السياحي دون الإقدام على تسجيل أسمائهم انتظارا لصدور الضوابط المنظمة للحج السياحي.