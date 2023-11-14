عضو بالشيوخ: جرائم الاحتلال الإسرائيلي بغزة مخالفة للقوانين الدولية

حذرت الدكتورة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ من الجرائم المستمرة من جانب قوات الاحتلال الإسرئيلي على مستشفيات قطاع غزة، مؤكدة أن هذه الجرائم مخالفة لكل معايير الإنسانية والقوانين الدولية.

إسحق: قوات الاحتلال تُحاول جر مصر إلى دائرة الصراع

وطالبت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، في بيان لها، اليوم، بضرورة تصدي المجتمع الدولي لجرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين والأبرياء العُزل من الأطفال والشيوخ والنساء، مشددة على أن استهداف المنشآت والفرق الطبية وسيارات النقل الطبي يُنذر بكارثة كبيرة وتدمر نظام الرعاية الصحية في قطاع غزة.

وشددت على أن مصر قامت بكل الإجراءات التي تكفل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بأسرع وقت وخاصة المساعدات الطبية والغذائية، واستقبال الجرحى الفلسطينيين لمعالجتهم في المستشفيات المصرية، موضحة أن من يروج بغلق معبر رفح عليه الرجوع إلى البيانات الصادرة من الأمم المتحدة ومسؤولي الإغاثة.

وأوضحت إسحق، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تدعي أن مصر أغلقت معبر رفح، وهذا كلام غير صحيح، وما يُثبت ذلك في المقام الأول البيانات الصادرة من الأمم المتحدة ومسؤولي الإغاثة، فضلا عن أن الهدف من تلك الادعاءات واضح للجميع، في محاولة فاشلة من قوات الاحتلال لتشوية دور الدولة المصرية الدائم وبشدة للشعب الفلسطيني، ومحاولة جر مصر إلى الصراع الدائر من جهة أخرى بدلًا من لعبها دور الوسيط الساعي إلى التهدئة.